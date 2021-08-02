Во Франции за беспорядки осудили двоих противников санитарных пропусков

Исправительный суд Парижа вынес в понедельник решение в отношении двух участников прошедших в минувшую субботу акций протеста против широкого использования санитарных пропусков. Эти люди осуждены на условные сроки тюремного наказания и штрафы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый из осужденных, 20-летний житель города Бове (севернее Парижа) и столяр по профессии, осужден на месяц тюрьмы условно и штраф в €400 в качестве компенсации ущерба, нанесенного двум жандармам.

Второй подсудимый, 46-летний сотрудник муниципальных служб, осужден на три месяца тюрьмы условно и штраф в €300.

Всего в субботу в манифестациях протеста против применения санитарных пропусков в стране участвовали более 204 тыс. человек.