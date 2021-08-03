Власти Польши арестовали 16 человек, наладивших незаконное производство сигарет
Польские власти ликвидировали организованную преступную группировку, организовавшую незаконное производство табачной продукции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Европейской полицейское агентство (Европол).
В ходе операции сотрудники польских правоохранительных органов провели обыски по ряду адресов в Варшаве, ликвидировав незаконное производство сигарет и арестовав 16 человек, в том числе предполагаемого лидера группировки. Кроме того, были изъяты 1,6 млн поддельных сигарет и 13 тонн табака, которые могли быть использованы для производства еще 13 млн сигарет. Потери польской казны от деятельности злоумышленников оцениваются в €3,8 млн.
Как показало проведенное расследование, злоумышленники производили до 1 млн сигарет в день, которые предназначались преимущественно для рынков Великобритании и Германии. За счет этой деятельности преступники нелегально заработали как минимум €9,7 млн.