В результате утечки химиката на курорте в Швейцарии пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в результате утечки химического вещества в термальном центре на швейцарском горном курорте Лойкербад. Как сообщила полиция кантона Вале, пострадавшие доставлены в больницы городов Сьон и Вьеж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Утечка химической субстанции привела к эвакуации термального центра, расположенного в Лейкербаде. Шесть человек, почувствовавшие себя плохо, были доставлены в больницы Вьежа и Сьона", - говорится в сообщении полиции. Угрозы жизни пострадавших нет.
По данным информационного агентства ATS, ЧП произошло в термальном центре "Альпентерм" в Лойкербаде в результате утечки гипохлорита натрия - едкого вещества, используемого для очистки и обеззараживания воды.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Минобороны Азербайджана опровергло информацию об обстреле армянской стороной автомобиля азербайджанской армии
Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО "Узбекнефтегаз"
Армению нужно привлечь к ответственности за обстрел азербайджанских населенных пунктов - американский эксперт
Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)
В финансово-банковском секторе Азербайджана ликвидность и достаточность капитала находятся на высоком уровне – директор ЦАЭРКА
Поддерживающие «поправку Паллоне» извлекают выгоду из отношений с армянской диаспорой в США – Метью Брайза
В Азербайджане дело подозреваемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом врача направлено в суд
На освобожденных территориях Азербайджана я увидела поселения, стертые с лица земли – французский депутат (ФОТО/ВИДЕО)
BP Exploration завершила передачу операторства Южно-Кавказским трубопроводом SOCAR Midstream Operations
Дисциплинарная комиссия парламента приняла заключение о лишении депутатской неприкосновенности Эльданиза Салимова