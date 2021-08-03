В результате утечки химиката на курорте в Швейцарии пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате утечки химического вещества в термальном центре на швейцарском горном курорте Лойкербад. Как сообщила полиция кантона Вале, пострадавшие доставлены в больницы городов Сьон и Вьеж, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Утечка химической субстанции привела к эвакуации термального центра, расположенного в Лейкербаде. Шесть человек, почувствовавшие себя плохо, были доставлены в больницы Вьежа и Сьона", - говорится в сообщении полиции. Угрозы жизни пострадавших нет.

По данным информационного агентства ATS, ЧП произошло в термальном центре "Альпентерм" в Лойкербаде в результате утечки гипохлорита натрия - едкого вещества, используемого для очистки и обеззараживания воды.