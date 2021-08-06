Италия с сентября расширит спектр действия сертификатов о вакцинации

Правительство Италии решило с 1 сентября 2021 года начать шире применять сертификаты Green Pass, чтобы эффективнее противостоять коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Эти сертификаты будет необходимо предъявлять на самолетах, поездах, паромах, автобусах при поездках между регионами Италии.

Также этот документ потребуется студентам для посещения занятий в университетах. Указ правительства также предусматривает необходимость вакцинации всего персонала в учебных заведениях. Итальянским школьникам сертификаты не требуются.