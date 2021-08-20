На севере Италии перехватили конверт с гильзами в адрес Папы Римского

Конверт с тремя гильзами от патронов, адресованный Папе Римскому Франциску, был перехвачен карабинерами в Генуе (область Лигурия). Об этом в пятницу сообщило агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в Геную конверт попал из-за ошибки в почтовом индексе. Как отмечает ANSA, отправителем является гражданин Франции, правоохранительные органы установили его личность. В письмо было также предположительно вложено послание с требование о возмещении ущерба, указывает агентство.