На севере Италии перехватили конверт с гильзами в адрес Папы Римского
Конверт с тремя гильзами от патронов, адресованный Папе Римскому Франциску, был перехвачен карабинерами в Генуе (область Лигурия). Об этом в пятницу сообщило агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в Геную конверт попал из-за ошибки в почтовом индексе. Как отмечает ANSA, отправителем является гражданин Франции, правоохранительные органы установили его личность. В письмо было также предположительно вложено послание с требование о возмещении ущерба, указывает агентство.
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