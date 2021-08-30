Россия обсуждает с Великобританией возможное признание сертификатов о вакцинации

Москва и Лондон обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации, Россия направила Великобритании заявку на признание вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, передает Trend.

"Это тема обсуждается", - сказал он. По его словам, направлена заявка на признание вакцины "Спутник V".

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона", "Эпиваккорона-Н" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.