В Албании сформировали правительство

Премьер-министр Албании Эди Рама в четверг объявил состав нового правительства страны, в котором из 16 министерских портфелей 12 достались женщинам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

B третьем по счету составе правительства заместителем премьер-министра будет являться Арбен Ахметай, который сменил недавно ушедшего в отставку Эриона Браче.

Свои обязанности в кабмине Рамы продолжат исполнять министры по делам Европы и иностранных дел Олта Джачка, здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастирлу, инфраструктуры Белинда Балуку, обороны Нико Пелеши, внутренних дел Бленди Чучи, культуры Елва Маргарити и образования Эвис Куши.

При этом министерство юстиции возглавил Улси Манья, Минфин - Мелинда Ибраихими, сельского хозяйства - Фрида Крифца и туризма - Мирела Кумбаро.

Также в правительстве будут представлены четыре госминистра: по поддержанию отношений с парламентом Элса Спиропали, по защите предпринимательства Эдона Билали, по делам молодежи и детей Бора Музаки и по вопросам стандартов и услуг Милва Экономи.

Социалистическая партия Албании, лидером которой является Рама, одержала победу по итогам состоявшихся 25 апреля парламентских выборов в стране.