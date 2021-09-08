Евросоюзу предложили создать свое военное подразделение

Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (EPP) — предложила Европейскому союзу (ЕС) сформировать собственное военное подразделение. Соответствующее заявление партия опубликовала в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По мнению политиков, Евросоюзу стоит работать более сплоченно в области обороны. ЕС должен сделать еще один шаг в этом направлении и создать свое военное подразделение, подчеркивается в заявлении ЕРР.

В начале сентября еврокомиссар по внутреннему рынку и куратор оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что ЕС следует поддерживать крепкие отношения со своими союзниками, особенно в рамках НАТО. При этом Евросоюзу важно обладать собственными оборонными возможностями, подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективу создания общих вооруженных сил Евросоюза. Это решение может быть опасным, поскольку собственная армия ослабит Североатлантический альянс и разобщит европейские страны.