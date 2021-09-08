Альпы оказались под угрозой засухи

С вероятностью 50 процентов Альпы в будущем столкнутся с засухой. О том, что самый высокий горный хребет Европы оказался под угрозой, сообщила группа ученых из Мюнхена и Монреаля. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Water, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Для климатического анализа ученые использовали особый индекс PNI, благодаря которому можно понять, в каких регионах лето станет более засушливым, а зима, наоборот, более влажной. Исследователи пришли к выводу, что жара усилится не только в регионах Средиземноморья и Пиренейского полуострова, но и в Альпах, Франции и Восточной Европе — районах, которые никогда не сталкивались с проблемой засухи. Это явление может поставить под угрозу урожайность, производство гидроэлектроэнергии и работу речного транспорта.

Изменение климата уже привело к большим социальным и экономическим проблемам в предыдущие два десятилетия. Среди них большие потери урожая или падение производства возобновляемой электроэнергии. «Ожидается, что сильная засуха настигнет регионы, ранее не сталкивавшиеся с этой проблемой», — рассказала Bloomberg один из авторов исследования Магдалена Миттермайер. По ее словам, к 2100 году средняя глобальная температура повысится на 3,7 градуса Цельсия.

На сайте Объединенного исследовательского центра Европейского Союза (JRC) также опубликован отчет, согласно которому ежегодный ущерб от засухи может вырасти c нынешних девяти миллиардов евро до 65 миллиардов.

Засуху также предсказали Калифорнии — самому густонаселенному штату США. Регион может превратиться в вечную пустыню. Местные фермеры уже страдают от нехватки воды, а большая часть гидроэлектростанций не работает.