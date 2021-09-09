В 32 департаментах Франции объявили предпоследний уровень опасности из-за дождей

Предпоследний (оранжевый) уровень погодной опасности объявлен в 32 департаментах Франции из-за сильных дождей и угрозы наводнений. Об этом сообщила в ночь на четверг национальная метеорологическая служба "Метео Франс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Грозы, зачастую весьма сильные, происходят на полосе от [департамента] Жер до [региона] Центр - Долина Луары. В среднем от 30 до 60 мм осадков в течение часа, местами с градом", - предупреждают метеорологи.

Кроме того, в районе города Ажен за три часа выпало 88 мм осадков. По данным СМИ, там уже затопило улицы в центральных районах. Прогноз показывает, что штормовой фронт продолжит смещаться на восток, и на юге страны продолжатся сильные дожди. Во второй половине ночи до 120 мм осадков за три часа ожидается в департаментах Од и Тарн.