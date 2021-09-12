Мужчина с ножом ранил пятерых человек в Италии
Мужчина с ножом ранил пятерых человек в автобусе города Римини в Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание Corriere di Bologna.
По информации издания, нападавший — 26-летний выходец из Сомали. При проверке билетов мужчина напал на двух женщин-контролеров. Они получили ранения шеи и плеча. Кроме того, пострадали еще три пассажира, в том числе ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
После нападения злоумышленник потребовал остановить автобус и сбежал, а затем попытался захватить автомобиль, однако не смог этого сделать. Примерно через час полиция задержала мужчину.
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