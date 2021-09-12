В Англии решили не вводить паспорта вакцинации

Власти отказались от введения в Англии так называемых паспортов вакцинации, которые давали бы право на посещение ночных клубов и масштабных мероприятий, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы не должны вводить паспорта вакцинации ради самих паспортов. Я рад сообщить, что эти планы отменяются", - цитирует "Би-би-си" министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида.

План введения паспортов вакцинации должен был вступить в силу в конце месяца. Предполагалось, что при посещении клубов или массовых мероприятий необходимо будет предъявить подтверждение вакцинации от COVID-19, отрицательный тест на коронавирус или подтверждение завершения срока самоизоляции после положительного ПЦР-теста.

В правительстве подчеркивают, что возможность введения таких паспортов останется в качестве запасного варианта властей.