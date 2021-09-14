Макрон выступил за увеличение присутствия полиции на улицах в ближайшие 10 лет

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым увеличить вдвое количество полицейских и жандармов на улицах французских городов в ближайшие десять лет. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, подводя итоги консультаций о трансформации работы правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу обозначить сроки, значительно увеличить - можно сказать удвоить - за 10 лет присутствие полицейских и жандармов в общественных местах", - заявил глава государства. По его словам, присутствие полицейских на улицах является сдерживающим фактором для преступников и способствует снижению криминогенной обстановки.

Макрон отметил, что усиление патрулей "потребует пересмотра нормативов по времени работы". Он поручил МВД до 1 января 2022 года провести исчерпывающие дискуссии по циклам работы служащих. Также он выступил за уменьшение объема административной работы для сотрудников правоохранительных органов.

Также глава государства сообщил, что к настоящему моменту как минимум один участник каждого уличного патруля на улице обеспечен камерой видеофиксации. "Это не только помогает предотвратить насилие, но и является хорошим подспорьем в случае судебного разбирательства. 15 тыс. камер уже есть, еще 15 тыс. камер будут распределены в ближайшие недели. К чему мы должны стремиться до конца 2022 года, так это к оснащению индивидуальной камерой каждого сотрудника, работающего на месте", - заявил Макрон.