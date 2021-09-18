Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и театром
В Париже французский канатоходец Натан Полин прошел 670 метров по канату от Эйфелевой башни до Национального театра танцев Шайо. Об этом сообщает Actu Paris, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Мероприятие прошло в рамках Дней культурного наследия Франции. Маршрут, во время которого он менял позы и приседал, Полин начал с Эйфелевой башни на высоте 68 метров, после чего прошел отрезок пути над рекой Сеной на высоте 30 метров и поднялся на уровень крыши театра Шайо на высоту 56 метров.
На весь путь он потратил 30 минут.
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