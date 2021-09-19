В Париже задержали обстрелявшего прохожих из ружья мужчину

В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в обстреле прохожих из пневматического ружья на Елисейских полях, передает Trend со ссылкой на Ren.tv.

По данным СМИ, задержанный является российским гражданином 1988 года рождения.

Отмечается, что задержать нарушителя удалось благодаря свидетелю, который видел, как мужчина обстрелял электросамокатчика в ночь на воскресенье.

Всего от преступника с пневматическим ружьем пострадали четыре человека.