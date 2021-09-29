Британское Минобороны одобрило запрос о помощи в доставке топлива на АЗС

Британские военные на этой неделе начнут доставлять бензовозы на заправочные станции после утверждения министерством обороны официального запроса о помощи, сообщает Sky News со ссылкой на источник, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Доставкой топлива займутся около 150 военнослужащих. Пока неизвестно, куда именно в Великобритании они будут направлены.

Все военные водители имеют права категории C, которые позволяют управлять автомобилями, масса которых превышает 7,5 тонн. Тем не менее, им может потребоваться до трех дней дополнительных тренировок, чтобы научиться управлять бензовозами.

Министерство обороны получило запрос в рамках программы "Помощь войск гражданскому населению" в понедельник, во вторник он был одобрен. Ранее войска уже были приведены в состояние повышенной готовности в связи с топливным кризисом.

Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских прав оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.