Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна
Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет Шведской академии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.
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