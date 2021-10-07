Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет Шведской академии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета.