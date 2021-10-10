Меркель назвала критической ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в ситуации вокруг ядерной программы Ирана предстоят "решающие недели" и что на России и Китае лежит особая ответственность в деле сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом она заявила в воскресенье во время визита в Израиль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда мы наблюдаем за тем, как Иран продвигается в обогащении урана, то этот вопрос приобретает срочный характер", - приводит слова Меркель агентство DPA. Она отметила, что никогда не считала СВПД идеальным соглашением, но лучшего пути для недопущения обладания Тегераном атомного оружия сейчас, по ее мнению, нет.

"С каждым днем, который выпадает (в который не проходят переговоры - прим. ТАСС), обогащение урана наращивается. Это сама по себе критическая ситуация", - считает канцлер. "Перед нами решающие недели в этом вопросе", - сказала она. "Здесь, я считаю, определенная ответственность лежит и на России с Китаем", - добавила глава правительства ФРГ.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере и возвращения США в СВПД.