Безработица в Великобритании в июне-августе ожидаемо снизилась

Европа 12 октября 2021 10:42 (UTC+04:00)
Безработица в Великобритании в июне-августе ожидаемо снизилась

Безработица в Великобритании в июне-августе снизилась до 4,5% с 4,6% в мае-июле. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ.

Годом ранее безработица в стране находилась также на уровне 4,5%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в июне-августе составило 1,51 миллиона человек, сократившись на 126 тысяч по сравнению с показателем за март-май и на 33 тысячи по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в июне-августе снизилось в годовом выражении на 49 тысяч и составило 32,416 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,3%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 7,2% в годовом выражении, а без учета — на 6%.

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