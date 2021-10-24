Запуск ракеты Ariane-5 снова отменили из-за технических проблем

Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane-5 Европейского космического агентства (ESA) с двумя спутниками связи, планировавшийся в воскресенье, был отменен за семь минут до старта из-за технических проблем. Об этом сообщила французская компания-оператор Arianespace, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Старт с космодрома Куру во Французской Гвиане первоначально предполагалось осуществить еще накануне. Однако он был перенесен из-за выявленных неполадок в наземных системах. После их устранения запуск был перенесен на воскресенье.

В рамках миссии VA255 ракета должна вывести на геостационарную орбиту с апогеем 35,2 тысяч км и перигеем 250 км спутники SYRACUSE 4A и SES-17, созданные франко-итальянским производителем аэрокосмической продукции Thales Alenia Space.

Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны выводится на орбиту в интересах министерства обороны Франции. Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцированных по всему миру. Помимо этого, аппарат оборудован оптико-электронной системой слежения.

Спутник связи SES-17 с высокой пропускной способностью создан люксембургский компанией SES S.A. Это уже третий такой спутник, который пополнит орбитальную группировку компании. Аппарат весом более 6,4 тонн и сроком работы 15 лет будет предоставлять коммуникационное покрытие в Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами. Спутник имеет около 200 Ka-полосовых лучей для покрытия этих регионов. Это будет первый спутник SES в чистом Ka-диапазоне на геостационарной орбите. Мощность аппарата SES-17 достигает 15 кВт.

Общая масса выводимой на орбиту ракетой Ariane-5 полезной нагрузки составляет более 11,2 тонн.