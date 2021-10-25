На юге Италии из-за непогоды закрывают школы, парки и пункты вакцинации

Власти южной области Калабрия и острова Сицилия распорядились закрыть в ряде провинций образовательные учреждения, парки, кладбища, а также центры вакцинации из-за ожидающегося урагана. Как отмечается на сайте Департамента гражданской защиты Италии, в воскресенье и в понедельник на востоке Сицилии и в нескольких районах Калабрии действует красный уровень погодной опасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты La Stampa, на Сицилии сильный ветер повалил деревья. В населенном пункте Скордия (провинция Катания) потоки воды унесли несколько автомобилей. Сообщается о затрудненном движении по автомагистралям, в частности на участке дороги, ведущей из Палермо в Катанию.

10 сентября из-за торнадо на южном острове Пантеллерия (область Сицилия) два человека погибли, девять получили травмы.