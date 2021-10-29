Цены в еврозоне побили рекорд

Европа 29 октября 2021 22:57 (UTC+04:00)
Цены в еврозоне побили рекорд

Цены в странах еврозоны побили рекорд со времен мирового финансового кризиса 2008 года, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

По данным Евростата, в октябре инфляция в еврозоне составила 4,1 процента в годовом выражении, что выше по сравнению с 3,4 процента в сентябре. Скачок инфляции в два раза превысил целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента.

По данным ЕЦБ, инфляция обусловлена ростом стоимости топлива, а также более высоким спросом, опережающим предложение. Представители ЕЦБ ожидают, что условия будут временными. Они отметили, что Банк сохранит меры по стимулированию экономики, запущенные в период пандемии коронавируса, до конца марта 2022 года. Евростат также указал, что рост ВВП еврозоны составил 2,2 процента в третьем квартале по сравнению с 2,1 процента во втором квартале.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), энергетический кризис поставил под угрозу быстрое восстановление мировой экономики. Оно может замедлиться из-за высоких цен на ископаемое топливо. Кроме того, отключение электричества из-за дороговизны энергии и ее дефицита также снизят производственную активность. В сентябре в крупнейшей экономике Европы рост цен достиг максимума почти за три десятилетия: инфляция в Германии выросла до 4,1 процента в сентябре.

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