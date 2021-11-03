Психологи в ФРГ предупредили о возможном вреде сериала "Игра в кальмара" для детей

Немецкие психологи предупредили о возможности возникновения психологических травм у детей младшего возраста при просмотре популярного сериала "Игра в кальмара". Их слова привело агентство DPA в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Телешоу может оказать серьезное травматическое воздействие на психику детей, особенно если им меньше 10 лет. Его просмотр может вызвать у них ночные кошмары", - заявила эксперт по СМИ Центрального института молодежного и образовательного телевидения Баварской радиовещательной компании Майя Гетц.

Специалисты полагают, что многочисленные сцены насилия, изображаемые в "Игре в кальмара", приводят к возникновению большого психологического напряжения у детей, которые в силу недостаточно зрелой психики не могут верно интерпретировать происходящее на экране. "Дети не способны осознать тот факт, что насилие в сериале используется как способ высказать критику в отношении общественного устройства", - отметила начальник отделения детской и подростковой психотерапии университета им. Гете во Франкфурте-на-Майне Катаюн Линденберг. Эксперт также добавила, что характерный для телешоу способ изображения насилия может привести к росту детской агрессии. По сообщениям немецких СМИ, в детских садах и школах ФРГ уже были отмечены случаи воспроизведения опасных игр сериала.

Для того чтобы свести к минимуму возможный ущерб для детей, психологи рекомендуют убедить их добровольно отказаться от просмотра телешоу. "Без добровольного отказа невозможно гарантировать, что дети не найдут сериал или отдельные сцены оттуда на просторах интернета, тем более что у Netflix (платформа, на которой транслируется шоу) нет функции "родительского контроля", - отметила Гетц. - "Сериал уже получил широкое распространение: "игры" оттуда воспроизводятся в видеоигре Minecraft, а на платформах Tiktok и Instagram представлено множество мемов (изображений юмористического содержания), которые отсылают к сценам шоу; к тому же его всегда можно посмотреть у друзей или родственников".

В случае, если ребенка от просмотра "Игры в кальмара" оградить не удалось, а его психологическое состояние действительно ухудшилось, эксперты советуют помочь ему психологически проработать увиденное. "Если не получилось вообще избежать просмотра этого шоу, самое важное - это обсудить с детьми произошедшие на экране события", - заключила Гетц.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" впервые транслировался на платформе Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышел на первое место по просмотрам среди всей продукции сети. Телешоу возглавило не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США и Россию. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, попавшие в долговую яму, рискуют своей жизнью, принимая участие в детских играх, чтобы получить огромный денежный приз. Соревнование не предоставляет участникам второго шанса: не прошедших в следующий раунд участников убивают.