Цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз

Европа 11 ноября 2021 14:15 (UTC+04:00)
Цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз

Цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия ожидает снижение цены на газ в ЕС к весне 2022 года до €50 за мегаватт/час. В качестве причин энергокризиса в документе указывается на "комплекс объективных факторов".

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