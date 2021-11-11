Цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Еврокомиссия ожидает снижение цены на газ в ЕС к весне 2022 года до €50 за мегаватт/час. В качестве причин энергокризиса в документе указывается на "комплекс объективных факторов".