В Шотландии начали вырубать деревья ради спасения планеты

В Шотландии начали вырубать коммерческие плантации елей, чтобы восстановить пересыхающие торфяники, на которых они растут, и тем самым спасти планету от парниковых газов. Ученые рассчитывают, что эта мера поможет удерживать углерод и поспособствует восстановлению биологического разнообразия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru, сообщает Sky News.

Как показало лазерное сканирование, торфяники деревни Банлойт содержат 1,2 миллиона тонн углерода, что эквивалентно примерно двум процентам годового углеродного следа Шотландии. Промышленная высадка елей на торфяных почвах привела к повреждению и осушению торфяников, из-за чего выделение парниковых газов увеличилось настолько, что деревья оказались не в состоянии их поглотить.

Вырубка хвойных деревьев станет частью программы по заболачиванию торфяников проекта Bunloit Rewilding фонда Rewilding Europe. По расчетам специалистов, восстановление торфяных болот способствует сохранению 60 тысяч тонн углерода на протяжении 100 лет. Болота станут средой обитания множества видов флоры и фауны, что соответствует цели сохранения биоразнообразия в регионе.