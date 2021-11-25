Джонсон и Макрон договорились активнее бороться с нелегальной миграцией через Ла-Манш

Лидеры Великобритании и Франции договорились сообща активнее работать над разрешением проблемы нелегальных пересечений мигрантами канала Ла-Манш, разделяющего две страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Они договорились, что необходимо срочно наращивать совместные усилия по предотвращению этих смертельных пересечений [канала] и что они будут делать все, что в их силах, чтобы остановить банды, ответственные за то, что они ставят под угрозу жизнь людей", - отмечается в коммюнике. "Они подчеркнули важность тесной работы с соседними Бельгией и Нидерландами, а также с партнерами на континенте, если мы хотим эффективно решать проблему до того, как люди доберутся до французского берега", - заметили на Даунинг-стрит.

"Оба лидера ясно заявили сегодня, что трагические смерти - мрачное напоминание того, чтобы жизненно важно иметь в арсенале все возможности, чтобы остановить эти смертельные пересечения и разрушить бизнес-модель уголовных банд, которые стоят за ними", - сообщили в канцелярии британского премьера.