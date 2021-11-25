ЕК предложит ограничить девятью месяцами срок действия вакцины для въезда в ЕС

Европа 25 ноября 2021 14:33 (UTC+04:00)
ЕК предложит ограничить девятью месяцами срок действия вакцины для въезда в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложит ограничить девятью месяцами срок действия вакцин от коронавируса для въезда на территорию Евросоюза (ЕС). Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, по истечении этого срока желающему въехать в ЕС потребуется получить бустерную дозу вакцины.

Кроме того, ЕК намерена рекомендовать странам - членам сообщества продолжать беспрепятственно принимать туристов, привитых препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA). С 10 января государствам ЕС будет рекомендовано возобновить допуск туристов с вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как ожидается, предложения ЕК будут опубликованы в четверг. Как сообщает агентство, правительства стран ЕС настаивают на том, чтобы Еврокомиссия выработала единые рекомендации, тем самым сгладив разницу в подходах государств - членов сообщества к срокам действия вакцин для въезда и ревакцинации.

С 1 марта 2022 года, указывает Bloomberg, ЕК планирует отменить действие белого списка стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз вне зависимости от наличия или отсутствия прививки. Начиная с этой даты въехать в ЕС смогут граждане других стран, получившие европейский цифровой сертификат после вакцинации или выздоровления от COVID-19 или обладающие аналогичным подтверждающим документом.

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