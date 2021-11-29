Несколько полицейских пострадали при обстреле фейерверками в Ницце

Несколько полицейских были ранены при обстреле фейерверками в тот момент, когда они попытались вмешаться в процесс съемок клипа в районе Ариан в Ницце. Об этом написал в своем Twitter первый заммэра Энтони Борре, отвечающий за безопасность, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Мы с мэром Ниццы Кристианом Эстрози осуждаем эти действия и выражаем полную поддержку пострадавшим сотрудникам", - заявил Борре.

Также он отметил, что в распоряжении полиции есть записи, благодаря которым можно будет найти злоумышленников.

Телеканал Бэ-эф-эм, ссылаясь на свои источники, уточняет, что пострадали трое полицейских, прибывших на "место съемок клипа рэперов".