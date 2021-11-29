В Чехии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Медики в понедельник официально подтвердили появление в Чехии штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщило Чешское радио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Омикрон" подтвержден результатами повторных анализов, проведенных жительнице города Либерец на севере страны. Она побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ. Женщина вакцинирована от коронавируса. Заболевание у нее протекает в легкой форме.

Женщина находится в изоляции, как и еще восемь человек, прилетевших с ней в Чехию. Медики проверяют на наличие вируса граждан, которые в последние дни были с ними в контакте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.