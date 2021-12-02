Себастьян Курц объявил о решении уйти из политики

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил на пресс-конференции в Вене в четверг, что покидает пост председателя возглавляющей правящую коалицию с "Зелеными" Австрийской народной партии (АНП) и уходит из австрийской политики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, за время пребывания в течение 10 лет на разных должностях в политике и постах в правительстве он научился очень многому и чрезвычайно благодарен за это время. Прошедшие недели для него были непростыми на фоне внутриполитических событий, а рождение сына стало особенным чудом и радостью в его жизни, признался Курц.

"Завтра я соберу встречу президиума партии и передам свои полномочия председателя партии, - сказал Курц. - В течение последующих недель сложу с себя все политические функции".

Курц также заявил, что у него открывается "новая глава в жизни". "Прежде всего, я буду рад провести время с моим ребенком и семьей. Буду этим наслаждаться перед тем, как в новом году посвятить себя новым профессиональным задачам, - подчеркнул экс-канцлер Австрии. - Для меня было большой честью иметь возможность служить республике 10 лет".

Ранее об этих планах Курца сообщила газета Kronen Zeitung. По информации издания, Курц принял такое решение после рождения сына. Лидером АНП должен стать министр внутренних дел Карл Нехаммер.

27 ноября Курц сообщил, что у него и его спутницы Сюзанны родился первый ребенок. Пара назвала новорожденного сына Константин.