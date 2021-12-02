Глава британского МИД надеется на продуктивный диалог с РФ по вопросам внешней политики

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс надеется на продолжение открытого и продуктивного диалога с Россией по ключевым внешнеполитическим вопросам. Об этом говорится в заявлении, распространенном Форин оффисом после состоявшейся в четверг в Стокгольме встречи Трасс с ее российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры приветствовали недавно состоявшуюся телефонную беседу премьер-министра [Великобритании Бориса Джонсона] с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и министр иностранных дел выразила надежду на продолжение открытого и продуктивного диалога двух стран по этим ключевым вопросам [внешней политики] для защиты мира и стабильности", - говорится в заявлении.

Как отметили в британском ведомстве, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и в Афганистане.