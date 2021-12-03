И.о. премьера Чехии сообщил о предотвращенном покушении на его жизнь

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш сообщил в четверг вечером в Facebook о предотвращении полицией готовившегося на него покушения, попытка которого была связана с принятым правительством неделю назад решением об ужесточении в республике из-за ковида социальных ограничений и введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации.

"Вчера к нам в здание правительства пришел ярый противник жестких мер эпидемиологической безопасности и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе в здание", - отметил Бабиш, продемонстрировав фотографию оружия, отобранного у пытавшегося совершить покушение.

Полиция планирует в пятницу предоставить дополнительную информацию о задержании в здании правительства злоумышленника, пытавшегося напасть на Бабиша. В адрес политика и его семьи ранее уже поступали угрозы физической расправы из-за действующих в республике социальных ограничений. В данный момент десятимиллионная Чехия по количеству новых случаев заражения коронавирусом в пересчете на численность населения вышла на одно из первых мест в Евросоюзе.