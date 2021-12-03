Минздрав Испании заявил, что нет необходимости в обязательной вакцинации в стране

Правительство Испании считает, что сейчас нет необходимости вводить обязательную вакцинацию от нового коронавируса в стране. Об этом заявила министр здравоохранения королевства Каролина Дариас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я понимаю, что предлагается начать обсуждение, но в нашей стране ситуация совершенно иная", - отметила глава ведомства, чьи слова приводит агентство Europa Press. Она напомнила, что уровень вакцинации в Испании является одним из самых высоких в мире: почти 90% людей старше 12 лет были полностью привиты от ковида на добровольной основе. "Поэтому цель в Испании - продолжать вакцинировать таким же образом, как мы это делаем", - добавила Дариас.

1 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за обсуждение внутри ЕС вопроса введения обязательной вакцинации в сообществе.

С начала распространения коронавирусной инфекции в 47-миллионной Испании было выявлено более 5,1 млн случаев заражения, свыше 88 тыс. пациентов умерли. Кампанию по вакцинации началась в стране почти год назад. Пока от ковида прививают лишь лиц до 12 лет, однако ожидается, что в скором времени в Испанию поступят вакцины для детей в возрасте 5-11 лет.

Сейчас в королевстве снова наметился рост числа заболевших. В этой связи власти испанских регионов вынуждены принимать различные меры для сдерживания инфекции. В частности, речь идет о необходимости предъявлять ковид-паспорта для входа в рестораны или ночные развлекательные заведения.