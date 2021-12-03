Кабмин ФРГ напомнил, что Меркель уйдет из политики после назначения нового канцлера

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель, как и сообщалось раньше, уйдет из политики после того, как ее место займет социал-демократ Олаф Шольц. Об этом заявил в пятницу в Берлине официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда в Германии появится канцлер Олаф Шольц, то теневого канцлера не будет. Нынешняя канцлер, как она уже заявляла, намерена оставить политическую работу", - заверил Зайберт.

Меркель осталось исполнять обязанности канцлера ФРГ еще несколько дней. Бундестаг проголосует по кандидатуре ее преемника 8 декабря. В тот же день новый кабмин будет приведен к присяге. В состав следующего правительства страны войдут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые". Они обладают большинством в парламенте, поэтому наблюдатели считают голосование формальностью.