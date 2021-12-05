Три лыжника погибли, двое получили травмы при сходе лавины в Австрии

Три лыжника умерли, двое получили травмы после схода лавины в Австрии. Они были частью группы из 11 лыжников, которые пошли в поход в Зальцбурге, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Восьмерых накрыл 200-метровый снежный пласт во время подъема по склону.

Трое погибли, их засыпало лавиной, двое смогли выбраться. Умершими были граждане Австрии в возрасте от 19 до 24 лет.