Три лыжника погибли, двое получили травмы при сходе лавины в Австрии
Три лыжника умерли, двое получили травмы после схода лавины в Австрии. Они были частью группы из 11 лыжников, которые пошли в поход в Зальцбурге, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Восьмерых накрыл 200-метровый снежный пласт во время подъема по склону.
Трое погибли, их засыпало лавиной, двое смогли выбраться. Умершими были граждане Австрии в возрасте от 19 до 24 лет.
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