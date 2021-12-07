ВОЗ заявила, что каждый десятый житель Европы будет инфицирован ковидом к концу недели

Каждый десятый человек в Европейском регионе ВОЗ будет инфицирован COVID-19 к концу этой недели. Об этом на брифинге во вторник рассказал директор региональной организации Ханс Клюге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом месяце мы предупредили, что к началу 2022 года могут быть потеряны еще полмиллиона жизней, если мы не примем срочных мер, - отметил он. - Прошел месяц, и еще 120 тыс. человек умерли, и регион добавил еще 10 млн случаев COVID-19 к своему cчету. К концу этой недели каждый десятый человек в Европейском регионе будет инфицирован COVID-19, что будет подтверждено лабораторными исследованиями".

По его словам, в то время как приближается конец года и сезон праздников, зарегистрированные случаи смерти из-за COVID-19 достигли высокого плато - около 4 100 смертей в день, что вдвое больше, чем 2 100 смертей в день в конце сентября 2021 года. Совокупное зарегистрированное количество смертей всего две недели назад от COVID-19 в 53 странах региона прошло отметку 1,5 млн человек.

"Показатели регистрации случаев заболевания увеличились во всех возрастных группах, при этом самые высокие показатели в настоящее время наблюдаются в возрастной группе от 5 до 14 лет", - пояснил Клюге.