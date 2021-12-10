Саммит ЕС и Африканского союза пройдет в Брюсселе в феврале 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести саммит ЕС и Африканского союза в Брюсселе в феврале будущего года, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы организуем саммит между Африкой и ЕС, который пройдет в феврале в Брюсселе", - сообщил Макрон в четверг в ходе пресс-конференции, посвященной планам Франции во главе ЕС.

По его словам, цель этого саммита, в котором примут участие лидеры стран ЕС и Африканского союза, состоит в том, чтобы глубоко перестроить отношения между государствами.

Макрон подчеркнул, что сотрудничество между государствами должно развиваться по "различным направлениям", в частности, в сфере экономики и финансов.

Глава французского государства также отметил, что ЕС и странам Африки необходимо разработать "общую стратегию" в области образования, здравоохранения и экологии.