Жители Австрии начнут платить штраф за отказ от вакцинации, заявил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн (Wolfgang Mukstein) на презентации законопроекта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Securykid.

Размер наказания составит 3,6 тысячи евро (почти 291 тысяча рублей). Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 февраля 2022 года. Обязательную вакцинацию должны будут пройти все проживающие в Австрии лица старше 14 лет.

Те, кто не будут делать прививку и не смогут предоставить в центральный реестр подтверждение о медицинском отводе, заплатят штраф, наложенный судом. При этом денежное наказание не будут заменять лишением свободы, анонсировал министр.