Рейтинг Бориса Джонсона упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения во главе правительства на фоне скандала с рождественской вечеринкой в разгар пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу исследовании социологического института YouGov.

Согласно опросу, проведенному 8-9 декабря, положительно о Джонсоне теперь отзываются лишь 24% респондентов, в то время как у 66% жителей королевства сформировалось негативное мнение о нем (остальные не определились со своим отношением). Отмечается, что нынешний рейтинг одобрения премьер-министра, равный отрицательному показателю -42, ухудшился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием от середины ноября. Кроме того, этот показатель является самым низким для Джонсона с момента его переезда на Даунинг-стрит, 10 в июле 2019 года.

Социологи напомнили, что максимально высокий рейтинг одобрения деятельности нынешнего премьер-министра (+29) был зафиксирован в апреле 2020 года в начале пандемии коронавируса. При этом, как сказано в докладе YouGov, недовольство Джонсоном в настоящее время усиливается не только среди оппозиционно настроенных граждан, но и среди сторонников правящей Консервативной партии: 41% избирателей, традиционно голосующих за тори, критически относятся к главе правительства.