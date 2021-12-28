Резко выросло число госпитализированных с коронавирусом жителей Англии

Число госпитализированных с COVID-19 жителей Англии за последнюю неделю выросло почти на 27% - с 6 688 до 8 474 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации, где пока недоступны последние данные о госпитализациях на территории всего Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз больше 8 тыс. человек находилось в больницах Англии с коронавирусом в начале марта. Максимальный показатель в 34 тыс. госпитализированных был достигнут в середине января на пике второй волны эпидемии. По всему королевству тогда в больницах находилось без малого 40 тыс. пациентов с COVID-19, из них около 4 тыс. - в реанимации. В настоящий момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено больше 800 заболевших жителей страны. Этот показатель сейчас немного ниже, чем месяц назад.

За последние 24 часа в Великобритании было выявлено 98,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. В предыдущие пять дней этот показатель превышал стотысячную отметку и достиг рекордных 122 тыс. заражений 24 декабря. Всего за последние семь дней в стране было зафиксировано больше 760 тыс. новых случаев инфицирования - на 30% больше по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Стремительный рост заболеваемости связан с распространением омикрон-штамма коронавируса, который стал в стране доминирующим в середине декабря. В понедельник глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что на новый штамм сейчас приходится около 90% всех случаев инфицирования коронавирусом.

Согласно опубликованным в четверг первым оценкам Агентства по безопасности в сфере здравоохранения Великобритании, лица, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, на 50-70% реже попадают в больницы, чем те, кто заразился штаммом "дельта". При этом британские правительственные эксперты опасаются, что даже при этом нагрузка на британскую систему здравоохранения может значительно вырасти из-за высокой заболеваемости штаммом "омикрон", а ключевые отрасли, в том числе сфера здравоохранения, рискуют также столкнуться с сильным дефицитом рабочих рук.

26 декабря в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии вступили в силу новые коронавирусные ограничения, предусматривающие закрытие ночных клубов и значительное ужесточение правил проведения массовых мероприятий. При этом на территории Англии, где поживает 84% населения Соединенного Королевства, пока продолжают действовать менее жесткие меры, введенные еще 8 декабря. По словам Джавида, правительство не собирается ужесточать ограничения в Англии до нового года, однако пристально следит за развитием ситуации, оценивая потенциальные риски.