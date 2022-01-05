Спецпрокуратура Франции по делам терроризма расследует взрыв на ралли Париж - Дакар
Национальная антитеррористическая прокуратура Франции возглавила расследование обстоятельств взрыва, который произошел 30 декабря в ходе ралли Париж - Дакар и привел к ранению французского гонщика. Об этом сообщили в штаб-квартире ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Национальная антитеррористическая прокуратура сегодня начала предварительное расследование по факту покушения на убийство в связи с терактом", - указали представители ведомства.
Взрыв произошел в районе города Джидда на западе Саудовской Аравии. Экипаж машины состоял из пяти французов. В результате подрыва был тяжело ранен водитель.
Ведение следствия прокуратура поручила французской контрразведке - Главному управлению внутренней безопасности.
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