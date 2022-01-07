Канцлер Австрии заразился коронавирусом

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Известия", сообщает телеканал ORF, ссылаясь на федеральную канцелярию.

Отмечается, что во вторник, 4 января, Нехаммер вернулся из отпуска. В среду он сдал ПЦР-тест, который был отрицательным.

«Канцлер Карл Нехаммер сдал сегодня положительный тест на коронавирус <…> Заражение, по всей видимости, произошло в среду вечером при контакте с членом его службы безопасности», — говорится в сообщении.

Сейчас политик находится дома на карантине и продолжает работу. Его жена и дети также сдали тесты и получили отрицательные результаты.

Болезнь на данный момент протекает бессимптомно.

«Нет причин для беспокойства, чувствую себя хорошо. Я призываю, прививайтесь, сделайте бустерную прививку. Это с большой вероятностью защитит от тяжелого течения болезни», — заявил Нехаммер.