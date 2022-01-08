Власти Германии выступили за введение обязательной вакцинации от COVID

Европа 8 января 2022 03:37 (UTC+04:00)
Власти Германии выступили за введение обязательной вакцинации от COVID

Премьер-министры всех 16 федеральных земель Германии поддержали введение в стране всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции немецкий канцлер Олаф Шольц по итогам совещания с главами регионов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Все 16 глав правительств земель признались, что они выступают за всеобщую обязательную вакцинацию. Здесь я ощущаю максимальную поддержку", – заявил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что данное решение скоро обсудит Бундестаг. Также он отметил, что уровень охвата вакцинацией в стране по-прежнему не очень высок.

Он подчеркнул, что немецкие власти прогнозируют рост в Германии количества новых случаев заражения инфекцией из-за стремительного распространения штамма "омикрон" и призывают жителей вакцинироваться. Шольц заявил, что Германия относится в Европе к государствам с самыми масштабными ограничениями контактов.

"Несмотря на то, что благодаря принятым нами мерам ситуация лучше, чем мы опасались, новый вариант "омикрон" приведет к тому, что в ближайшие дни и недели мы будем наблюдать за большим числом заражений, чем сегодня. В этой связи мы нуждаемся в новых мерах", – сказал канцлер.

На совещании власти Германии условились ужесточить правила посещения гастрономических заведений. В скором времени ем, кто полностью вакцинировался или переболел коронавирусом, придется предъявлять отрицательный результат теста.

Также вводятся новые правила досрочного прекращения карантина. Теперь из него можно будет выйти только через неделю при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Для граждан, занятых в области критической инфраструктуры, разрешается сделать это уже через пять суток.

Жителям Германии с бустерной прививкой при контакте с зараженным коронавирусом не придется уходить на карантин. По словам Олафа Шольца, до конца января немецкие власти намереваются организовать 30 миллионов бустерных прививок.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Один из самых ожидаемых фильмов теперь в Баку (ВИДЕО)
Один из самых ожидаемых фильмов теперь в Баку (ВИДЕО)
Азербайджанский телеканал приобрел права на показ более 100 зарубежных фильмов (ВИДЕО)
Азербайджанский телеканал приобрел права на показ более 100 зарубежных фильмов (ВИДЕО)
Гороскоп на 2022 год: Деньги, бизнес и карьера
Гороскоп на 2022 год: Деньги, бизнес и карьера
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Джокович обратился к болельщикам из изоляции в Австралии Спорт 04:51
Число погибших в результате обрушения здания в Чунцине возросло до 16 Другие страны 04:25
Свыше 50 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 04:12
Четыре человека погибли при пожаре в России Россия 03:56
Власти Германии выступили за введение обязательной вакцинации от COVID Европа 03:37
Президент «Реала» хочет, чтобы Холанд перешел в «Барселону» Спорт 03:13
Умер первый темнокожий лауреат "Оскара" Сидни Пуатье В мире 02:50
Байден заявил, что COVID-19 не останется в США навсегда США 02:34
Turkish Airlines осуществит специальный рейс из Казахстана Турция 02:14
Главы МИД Организации тюркских государств обсудят ситуацию в Казахстане Казахстан 01:59
"Бавария" проиграла мёнхенгладбахской "Боруссии" Спорт 01:43
Аэропорт в казахстанском Актау возобновит полеты 8 января Казахстан 01:28
15 человек отравились дымом в результате пожара в больнице в Сумгайыте Происшествия 01:09
До 4 тыс. террористов задержали в Казахстане Казахстан 01:03
Ученые в Китае раскрыли теорию о происхождении «омикрона» Другие страны 00:42
Байден выступит в Конгрессе с посланием "О положении страны" США 00:23
Некоторые участники беспорядков в Алматы говорили на тех языках, которые не распространены в Казахстане - Токаев Казахстан 7 января 23:57
Цена на газ в Европе опустилась ниже тысячи долларов Европа 7 января 23:39
Мощное землетрясение произошло в Китае Другие страны 7 января 23:25
МИД Грузии активно работает над возвращением граждан из Казахстана Грузия 7 января 23:12
Иран начал платить компенсации семьям погибших в сбитом украинском Boeing Иран 7 января 23:06
Эрдоган призвал к защите и пропаганде культурного наследия Турции Турция 7 января 23:01
Объявлены имена трех претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА Спорт 7 января 22:56
В Алматы задержали более 100 участников террористических акций Казахстан 7 января 22:25
Состоялся телефонный разговор между генсеком Организации тюркских государств и главой МИД Казахстана Казахстан 7 января 22:21
Чавушоглу и Амреев обсудили последние события в Казахстане Турция 7 января 22:05
ООН призывает соблюдать в Казахстане права человека Казахстан 7 января 22:03
Лукашенко созвонился с Назарбаевым Другие страны 7 января 21:42
Канцлер Австрии заразился коронавирусом Европа 7 января 21:32
10 сотрудников МЧС Казахстана пострадали в ходе беспорядков Казахстан 7 января 21:13
Азербайджан и Турция предприняли новый шаг в сфере развития рынков капитала Экономика 7 января 21:03
Турецкий TOGG и компания Ava Labs подписали соглашение Турция 7 января 21:03
Грузия увеличила добычу угля более чем наполовину Грузия 7 января 20:18
В 2021 г. ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на $900 млн Экономика 7 января 19:39
В Азербайджане планируется создание центра по восстановлению памятников Политика 7 января 19:09
Дозы вакцины от коронавируса с истекшим сроком годности изъяты для утилизации - минздрав Азербайджана Общество 7 января 18:51
Представлены предложения в связи с созданием Музея оккупации - Госслужба Азербайджана Политика 7 января 18:43
Почтовый оператор Азербайджана обнародовал статистику обслуживания в праздничные дни Экономика 7 января 18:07
В Азербайджане возвращающихся на родные земли уроженцев Карабаха проинформируют о минной угрозе Общество 7 января 17:59
Грузия за год незначительно увеличила экспорт табачных изделий Грузия 7 января 17:43
Обнародованы результаты мониторинга объектов культуры на освобожденных территориях Азербайджана Общество 7 января 17:42
Жители Нур-Султана формируют народные дружины для охраны общественного порядка Казахстан 7 января 17:15
В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 7 января 17:09
Сдан в эксплуатацию участок железной дороги Горадиз-Агбенд (ВИДЕО) Экономика 7 января 16:56
Товарооборот между Таджикистаном и Туркменистаном вырос в разы Бизнес 7 января 16:50
В 2021 г. в Азербайджане были выявлены 19 фактов нанесения ущерба памятникам культуры Общество 7 января 16:50
Ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана намерена расширить географию экспорта Экономика 7 января 16:45
ШОС надеется на скорейшее восстановление общественной безопасности в Казахстане Казахстан 7 января 16:44
В Call-центр минэкономики Азербайджана в 2021 г. поступило более 25 тыс. обращений Экономика 7 января 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 7 января 16:39
Подготавливаются паспорта памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Общество 7 января 16:38
В Азербайджане выявлено еще 547 случаев заражения коронавирусом, вылечился 631 человек Общество 7 января 16:37
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро немного снизился Израиль 7 января 16:29
Yelo Bank осуществил бизнес-мечты граждан (ФОТО) Финансы 7 января 16:19
ЕС разработает в 2022 году собственные предложения по европейской безопасности Европа 7 января 16:16
Разработана "Инструкция по восстановлению памятников в городе Шуша" Общество 7 января 16:10
Турпоток из Ирана в Грузию за год вырос в сотни раз Грузия 7 января 15:59
Разработана "дорожная карта" в связи с историко-культурными памятниками на освобожденных территориях Азербайджана Общество 7 января 15:58
Узбекистан втрое увеличил экспорт нефти и минерального топлива Узбекистан 7 января 15:52
Нефть на пути к сильнейшему за месяц недельному росту Энергетика 7 января 15:51
В Азербайджане названы сроки приема документов для обучения в докторантуре за рубежом Общество 7 января 15:50
Макрон сообщил, что планирует провести новые переговоры с Путиным в ближайшее время Европа 7 января 15:49
Нацсовету по телевидению и радио Азербайджана в 2021 г. из госбюджета выделено 1,659 млн манатов Общество 7 января 15:42
В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть Казахстан 7 января 15:39
Банк Венгрии готов профинансировать местные компании для участия в проектах по восстановлению Карабаха Экономика 7 января 15:32
В Баку прошли судебные заседания по искам выживших при крушении вертолета офицеров ГПС против председателя партии Общество 7 января 15:27
В Алматы задержали более 70 боевиков и более 30 мародеров Казахстан 7 января 15:23
Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла Общество 7 января 15:05
Грузия за год увеличила экспорт в Узбекистан более чем на 20% Грузия 7 января 14:53
Президент Кыргызстана одобрил направление миротворческого контингента в Казахстан Казахстан 7 января 14:48
В Азербайджане названы критерии назначения бессрочной инвалидности Общество 7 января 14:47
Казахстан запретил вывоз скота, картофеля и моркови Казахстан 7 января 14:44
Главы МИД стран Тюркского совета проведут экстренную встречу в связи с ситуацией в Казахстане Казахстан 7 января 14:28
Туркменское министерство объявило тендер на строительство цеха по производству ламината Тендеры 7 января 14:28
Скрипка, нотная тетрадь и фрак… - народный артист Тофиг Бакиханов передал музею свои личные вещи (ФОТО) Культура 7 января 14:26
Президент Ильхам Алиев направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконным визитом российского депутата в Карабах Политика 7 января 14:17
Болгария назвала убытки из-за задержек в строительстве IGB Энергетика 7 января 14:11
ПО "Азеригаз" о газификации новых жилых массивов Экономика 7 января 14:05
В Казахстане задержали 3 тыс. 706 человек Казахстан 7 января 13:53
В Азербайджане назначена инвалидность 2 500 раненым участникам Отечественной войны Общество 7 января 13:50
Грузинский импорт пшеницы и меслина из Казахстана превысил $500 тыс. Грузия 7 января 13:45
В Казахстане внесут изменения в правила организации торгов сжиженным газом Экономика 7 января 13:38
Добыча нефти и газа не останавливалась в Казахстане - министр Энергетика 7 января 13:36
Азербайджан продолжает осуществлять грузоперевозки автотранспортом в направлении Казахстана Транспорт 7 января 13:30
Цены в отелях регионов Азербайджана вернулись на прежний уровень после праздников - эксперт Экономика 7 января 13:21
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращение к народу Казахстан 7 января 13:20
Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны - Токаев Казахстан 7 января 13:12
Контртеррористическая операция продолжается, кто не сдастся, будет уничтожен - Токаев Казахстан 7 января 13:10
ООО «Baku Steel Company» меняет организационно-правовую форму Экономика 7 января 13:10
Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков - Токаев Казахстан 7 января 13:05
Трагические события в Казахстане по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека - президент Казахстан 7 января 13:02
Токаев заявил, что дал приказ открывать огонь на поражение по террористам Казахстан 7 января 12:51
В России впервые с 27 сентября зафиксировали менее 800 смертей из-за ковида за сутки Россия 7 января 12:50
К 100-летию Фикрета Амирова в Санкт-Петербурге покажут его балет Культура 7 января 12:49
Минтруда Азербайджана осуществляет электронный контроль за повышением заработной платы на местах до 300 манатов Экономика 7 января 12:33
Вся история футбольного клуба "Карабах" в одном фильме Культура 7 января 12:23
Недвижимое имущество азербайджанского Bank Standard вновь выставлено на аукцион Финансы 7 января 12:16
Грузия в разы увеличила импорт угля из Казахстана Грузия 7 января 12:02
В ПО "Азеригаз" поступило 144 тыс. обращений в связи с процессом обнуления лимитов Экономика 7 января 11:59
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос за год почти на треть Экономика 7 января 11:57
Все новости