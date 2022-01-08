Власти Германии выступили за введение обязательной вакцинации от COVID

Премьер-министры всех 16 федеральных земель Германии поддержали введение в стране всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции немецкий канцлер Олаф Шольц по итогам совещания с главами регионов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Все 16 глав правительств земель признались, что они выступают за всеобщую обязательную вакцинацию. Здесь я ощущаю максимальную поддержку", – заявил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что данное решение скоро обсудит Бундестаг. Также он отметил, что уровень охвата вакцинацией в стране по-прежнему не очень высок.

Он подчеркнул, что немецкие власти прогнозируют рост в Германии количества новых случаев заражения инфекцией из-за стремительного распространения штамма "омикрон" и призывают жителей вакцинироваться. Шольц заявил, что Германия относится в Европе к государствам с самыми масштабными ограничениями контактов.

"Несмотря на то, что благодаря принятым нами мерам ситуация лучше, чем мы опасались, новый вариант "омикрон" приведет к тому, что в ближайшие дни и недели мы будем наблюдать за большим числом заражений, чем сегодня. В этой связи мы нуждаемся в новых мерах", – сказал канцлер.

На совещании власти Германии условились ужесточить правила посещения гастрономических заведений. В скором времени ем, кто полностью вакцинировался или переболел коронавирусом, придется предъявлять отрицательный результат теста.

Также вводятся новые правила досрочного прекращения карантина. Теперь из него можно будет выйти только через неделю при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Для граждан, занятых в области критической инфраструктуры, разрешается сделать это уже через пять суток.

Жителям Германии с бустерной прививкой при контакте с зараженным коронавирусом не придется уходить на карантин. По словам Олафа Шольца, до конца января немецкие власти намереваются организовать 30 миллионов бустерных прививок.