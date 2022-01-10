ЕС обсудит события в Казахстане

Министры иностранных дел Европейского Союза на предстоящей неделе обсудят возможные меры реагирования на подавление антиправительственных протестов в Казахстане в последние дни, заявил государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, передает Trend со ссылкой на DW.

"(Они обсудят - ред.) меры, которые Европа могла бы принять с целью дать сигнал о том, что нельзя подавлять народ, участников протестов, восставших против стоимости жизни", - сказал он французскому телеканалу CNews.

С 1 января 2022 года Франция по ротации стала председателем Совета Евросоюза, переняв эту роль у Словении.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и поджогами зданий госучреждений. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. 7 января власти республики сообщили, что конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах страны.