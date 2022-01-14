Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 10,6%

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу растет на 10,6% и поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 121 за 1 тыс. куб. м, или €94,5 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).