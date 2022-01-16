Французский парламент одобрил в окончательном чтении законопроект о вакцинном пропуске

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, вводящий в стране вакцинный пропуск. Трансляция заседания велась на сайте Нацсобрания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку законопроекта высказались 215 депутатов, против проголосовали 58.

В субботу документ поддержал Сенат (верхняя палата).

Одобренный документ предусматривает замену санитарного пропуска вакцинным. Такой пропуск теперь обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действовавшего до сих пор санитарного пропуска он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка).