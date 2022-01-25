Президент Франции сообщил о намерении созвониться с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что рассчитывает в пятницу провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные проблемы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"У меня будет телефонный разговор в пятницу утром с президентом Путиным", - сказал он на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Это необходимо, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений", - добавил Макрон.