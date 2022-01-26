В Италии число случаев COVID-19 за сутки выросло почти в 2,5 раза

В Италии за последние 24 часа медики выявили более 186 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 - почти в 2,5 раза больше, чем днем ранее. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщают западные СМИ.

За сутки в стране было выявлено 186 740 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее фиксировалось около 77,7 тыс. случаев. За последние 24 часа было сделано около 1,4 млн тестов на коронавирус.

Также в Италии было зафиксировано 468 смертей от последствий заболевания, однако 186 из них - люди, умершие в предыдущие дни, информация о которых поступила властям лишь во вторник.

Около 20 тыс. человек с коронавирусом сейчас проходят лечение в итальянских больницах. Кроме того, еще 1 694 пациента находятся в палатах интенсивной терапии.

За весь период пандемии в Италии было выявлено более 10 млн случаев заражения коронавирусом и более 143 тыс. смертей от последствий заболевания.