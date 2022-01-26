В центре Афин в доме произошел взрыв

Сильный взрыв, по всей видимости, от утечки бытового газа произошел в среду в жилом доме в самом центре Афин, там возник мощный пожар, взрывной волной выбиты стекла в соседних зданиях и двух автомобилях, пострадал один человек. Об этом сообщает газета Efimerida ton Syntakton, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что мощный взрыв произошел около 07:00 по местному времени в семиэтажном доме по адресу проспект Сингру, 3 недалеко от одной из главных достопримечательностей столицы - колонн античного Храма Зевса Олимпийского. Пострадавший 78-летний мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми ожогами рук и ног. Его экстренно направили в операционную. Этот мужчина жил на первом этаже здания. Взрыв произошел в помещениях, где расположены офисы, и в это время в здании больше никого не было. После взрыва возник мощный пожар, который распространился на второй этаж. Быстро прибывшие по вызову 18 пожарных его локализовали.

Остальные этажи здания не заселены, квартиры готовились к сдаче. На место взрыва сразу же прибыла группа из отдела по обезвреживанию взрывных устройств полиции Греции для изучения причин взрыва. Однако, как стало известно, предварительное расследование проводится пожарной службой, так как были обнаружены признаки утечки газа. От взрыва выбило стекла в окнах в зданиях на расстоянии 200 метров и в двух автомобилях. Пожарные и полиция эвакуировали жителей соседних домов из соображений безопасности. Движение по центральному проспекту Сингру на этом участке приостановлено в превентивных целях, а также для того, чтобы собрать обломки.

Проспект Сингру обычно очень оживленный, однако в среду утром там практически не было людей из-за того, что власти объявили в этот день в Афинах выходной в связи с необходимостью преодолеть последствия сильного снегопада, который имел место в понедельник.