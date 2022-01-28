Александр Лукашенко: Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния

Беларусь находится в эпицентре мирового противостояния. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"В масштабах планеты подорвано доверие друг к другу. Реанимированы давние споры и противоречия. Пограничные инциденты, локальные конфликты, кибератаки, битвы вакцин - все это реалии сегодняшнего дня, порожденные буквально в последние годы. И Беларусь, находясь на стыке цивилизаций, - в эпицентре данных процессов", - заявил Александр Лукашенко.